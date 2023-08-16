16 августа, 10:31

В СПЧ предложили выдавать паспорт иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет

Глава совета Валерий Фадеев отметил готовность принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Получение российского паспорта мужчинами-иностранцами нужно синхронизировать с постановкой их на воинский учет. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве.

По его словам, сейчас мужчины-мигранты после получения паспорта забывают встать на воинский учет. Фадеев напомнил, что на воинский учет должны вставать все мужчины, в том числе с проблемами здоровья, а не только военнообязанные.

"Наше предложение - синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают. Мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов", - пояснил Фадеев. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий Александрович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация