В СПЧ предложили выдавать паспорт иностранцам одновременно с постановкой на воинский учет

Глава совета Валерий Фадеев отметил готовность принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Получение российского паспорта мужчинами-иностранцами нужно синхронизировать с постановкой их на воинский учет. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве.

По его словам, сейчас мужчины-мигранты после получения паспорта забывают встать на воинский учет. Фадеев напомнил, что на воинский учет должны вставать все мужчины, в том числе с проблемами здоровья, а не только военнообязанные.

"Наше предложение - синхронизировать выдачу российского паспорта и постановку на воинский учет. Как это сделать формально, пусть соответствующие службы решают. Мы готовы принять участие в продумывании формальной процедуры синхронизации этих двух актов", - пояснил Фадеев.