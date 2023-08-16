16 августа, 10:39
Военная операция на Украине

В ОП проведут круглый стол по проблеме обмена гражданских пленных на Украине

Председатель комиссии палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что сейчас даже точное количество таких пленных определить невозможно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Круглый стол с выработкой рекомендаций по проблеме обмена гражданских пленных, захваченных киевским режимом, пройдет в Общественной палате (ОП) РФ. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов на пресс-конференции.

"[Предлагаю] провести круглый стол с рекомендациями, которые мы сможем донести до уполномоченных по правам человека", - сказал Рогов.

Он отметил, что сейчас даже точное количество таких пленных определить невозможно. "Эта работа затруднена на временно оккупированных Украиной территориях в Запорожской, Херсонской областях, где пленными становятся обычные люди, учителя, бюджетники", - сказал Рогов.

Он пригласил для участия в круглом столе все желающих и экспертов. "Предлагаю подключиться, потому что у нас есть координационный совет по интеграции новых регионов, куда входит гражданское общество, журналисты, люди, которые переживают и готовы этим заниматься", - сказал Рогов.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский отметил, что многие из пленных успели стать гражданами России. "Большая ответственность за их судьбу. Я подключусь к этой работе, мы сможем привлечь внимание к этой проблеме, механизм обмена необходим", - сказал он. 

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