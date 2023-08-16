Сальдо сообщил о потерях ВСУ с начала августа на херсонском направлении

Врио губернатора региона заявил, что ВС Украины потеряли 100 солдат при попытках переправиться через Днепр

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 1 по 15 августа потеряли на херсонском направлении убитыми и ранеными около 400 человек, в том числе до 100 солдат при попытках переправиться через Днепр. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 18 гаубиц ВСУ, 22 миномета, три САУ, одна РСЗО "Град", сообщил в среду в Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Киевский режим продолжает бросать на убой на наши позиции в Херсонской области личный состав своих вооруженных формирований. По официальной информации, с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потери противника в живой силе убитыми и ранеными составили около 400 боевиков. Причем из них до 100 - в лодках при попытках переправиться или высадиться на наш берег", - написал он.

Сальдо добавил, что "в ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномета, 3 самоходных артиллерийских установки, 1 РСЗО "Град". Кроме того, силы РФ уничтожили 3 самоходных зенитных ракетных комплекса иностранного производства, около 30 автомобилей и склад с боеприпасами.

"Артиллерийско-минометным огнем разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника", - добавил Сальдо. Он отметил, что значительную часть личного состава украинских вооруженных сил составляют мобилизованные. "Есть случаи, когда подразделения отказываются выполнять бессмысленные приказы командования", - сообщил врио губернатора Херсонской области.

По его словам, на украинских военнослужащих сильно повлияла принятая натовская методика командования: офицерам разрешено не появляться на боевых позициях, рядовые солдаты их не видят неделями. "Роль командиров - только гнать солдат на убой. Такой вот очередной принцип разделения на полноценных и неполноценных", - считает Сальдо.