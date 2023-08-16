Медведев: Запад стремится заработать на украинском конфликте и не заинтересован в мире

Зампред Совбеза РФ отметил, что российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут продолжать это делать

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Запад не заинтересован в переговорах по мирному урегулированию на Украине, он стремится заработать как можно больше денег для своего оборонно-промышленного комплекса, заявил журналистам зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Их разговоры про то, что пора сесть за стол и начать какие-либо переговоры на мирную тематику, это все лукавая позиция. Они не хотят этого. Они хотят и дальше раскручивать военный маховик для того, чтобы зарабатывать деньги для своих бюджетов", - сказал Медведев в ходе посещения форума "Армия-2023".

По его словам, российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут продолжать это делать. На фоне потерь Запад периодически возобновляет "разговоры о том, что нужно вернуться за стол переговоров, найти какие-то компромиссы", отметил зампред Совбеза РФ.

"Но нужно понимать, что это только часть истории, а другая часть истории заключается в том, что американский военно-промышленный комплекс, да и европейский тоже, на этом зарабатывают деньги. И для них это способ заработать огромное количество средств за счет поставок своей техники на Украину. Поэтому они на этой войне зарабатывают", - пояснил Медведев.

Во время посещения выставки трофейного вооружения, захваченного российскими военнослужащими в ходе спецоперации, он осмотрел множество ручных гранатометов, противотанковых комплексов и стрелкового оружия западного производства. Здесь же ему показали артустановку М777 американского производства, бронеавтомобили "Хаммер" и различные западные средства связи.

На открытой экспозиции, где представлена захваченная бронетехника, Медведеву продемонстрировали украинские танки Т-64БВ и Т-72АГ, шведскую БМП CV90-40, а также бронеавтомобиль "Тритон" и американский БТР M113, модернизированный в Нидерландах. На этой же экспозиции зампред Совбеза РФ осмотрел сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Husky, Mastiff и АТ105 Saxon.