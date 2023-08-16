16 августа, 11:07,
обновлено 16 августа, 11:32

Медведев заявил, что российские войска научились противодействию технике Запада

Все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными, считает зампред Совбеза

КУБИНКА /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на форуме "Армия-2023" посетил выставку трофейной западной техники, захваченной в ходе СВО, и отметил пользу такой экспозиции.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника", - сказал Медведев о выставке трофейного вооружения, которую он посетил в парке "Патриот".

Он отметил, что технику противников не нужно недооценивать, среди нее попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, причем проверяется это в полевых условиях, во время боевых действий. При этом замглавы Совбеза подчеркнул, что российские военнослужащие "очень успешно сжигают" поставленную Западом технику и будут и дальше продолжать это делать.

"Совершенно очевидно, что мы всему этому (применению Киевом западного вооружения - прим. ТАСС) научились эффективно противодействовать. Те попытки контрнаступления, которые предпринимает враждебная нам сторона, украинская сторона, они, по сути, неудачные", - заключил политик.

Выставка трофейной техники, в том числе производства стран НАТО, захваченной в ходе специальной военной операции, работает в подмосковном парке "Патриот", где проходит форум "Армия-2023". Она открыта для делегаций и участников форума в составе организованных групп. Там, в частности, представлен сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, британские бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ-105 Saxon. В описании к экспонатам указывается, где и при каких обстоятельствах они были захвачены.  

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине"Армия-2023"
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