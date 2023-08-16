Сенаторы подготовили законопроект о запрете публикации фото и видео атак дронов

Запрет также касается мест обстрела, других военных сведений, за исключением официально распространенных Министерством обороны России материалов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сенаторы разработали законопроект, запрещающий распространять в СМИ и интернете фото и видео мест обстрела, атак дронов, других военных сведений, за исключением официально распространенных Министерством обороны РФ материалов. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Законопроектом предлагается запретить распространение в сообщениях и материалах СМИ, в интернете фото- или видеоматериалов, содержащих данные о дислокации и передислокации Вооруженных сил РФ, о военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений. Также предлагается запретить распространение информации о месте обстрела или попадания снаряда на территории России, об использовании оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета", - сказал сенатор.

Он уточнил, что исключение составят случаи, когда такая информация была опубликована Министерством обороны РФ.

Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О СМИ" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Опубликованные данные, в соответствии с законопроектом, признаются новым видом "противоправной, опасной для общества и государства информации". В случае выявления противоправной информации в интернете генпрокурор России или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие данные.

Как пояснил Клишас, в условиях проведения специальной военной операции средства массовой информации, а также данные, публикуемые российскими и иностранными гражданами, становятся источником сведений, которая впоследствии используется противником. "Зачастую выкладываемые в интернете и публикуемые в СМИ фото- и видеоматериалы используются вооруженными силами противника для идентификации места нахождения военной техники, оружия и боеприпасов, различных объектов, в том числе военной инфраструктуры, а равно любой потенциальной боевой цели. Например, момент запуска баллистической ракеты, запечатленный на видео, позволяет определить траекторию полета, а следовательно, при попадании в конечную цель, выявляет методом математического расчета местоположение пусковой установки", - отметил глава комитета СФ.

Он добавил, что также фото- и видеоматериалы места попадания снаряда на территории России позволяют противнику корректировать координаты ведения боевых действий.