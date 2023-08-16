Путин 17 августа обсудит с Госсоветом вопросы развития общественного транспорта

С основными докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев и председатель комиссии совета по направлению "Транспорт" Алексей Цыденов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание президиума Госсовета, на котором обсудит вопросы развития общественного транспорта в стране, сообщает пресс-служба Кремля.

"С основными докладами выступят министр транспорта Виталий Савельев и председатель комиссии Государственного совета по направлению "Транспорт", глава Республики Бурятия Алексей Цыденов", - говорится в сообщении. Помимо этого, запланированы выступления мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и губернатора Курской области Романа Старовойта.

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается под руководством президента, как правило, несколько раз в год.

Последнее на данный момент заседание президиума Госсовета Путин проводил в апреле по теме развития отечественной промышленности в условиях санкционного давления. Предыдущее заседание состоялось в декабре 2022 года и было посвящено теме молодежной политики.