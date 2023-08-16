Захарова прокомментировала непродление визы европейской журналистке Еве Хартог

По словам официального представителя МИД РФ, отказ в продлении визы не должен вызывать вопросы в контексте травли российских журналистов в ЕС

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Непродление визы в РФ гражданке Нидерландов, корреспонденту Еве Хартог не должно вызывать вопросы в контексте травли российских журналистов в ЕС, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В связи с травлей российских журналистов и СМИ со стороны ЕС, к которой присоединилось нидерландское правительство, непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросы в контексте ответных мер России", - отметила дипломат.

По ее словам, у российской стороны есть вопросы к реальной цели деятельности Хартог в РФ.

"Гражданка Нидерландов Ева Хартог никогда не была аккредитована при МИД России от бельгийского издания Politico. С 2019 года Ева Хартог работала в России по аккредитации от голландского СМИ De Groene Amsterdammer. В 2022 году вышло всего пять статей за ее авторством, что не может не вызывать вопросов о реальных целях ее деятельности. При этом в марте прошлого года, заявив в собственной статье о своем стремлении "уехать куда угодно, подальше от России", Хартог покинула нашу страну и отсутствовала до конца 2022 года", - отметила дипломат.