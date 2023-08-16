Матвиенко и спикер парламента Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Ален Симонян в ходе иелефонного разговора также выразил соболезнования родным и близким погибших во время взрыва в Махачкале и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Спикер армянского парламента Ален Симонян и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по телефону обсудили гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа республики.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены подробности гуманитарной катастрофы, возникшей в Нагорном Карабахе в результате кризиса в Лачинском коридоре, а также возвращение военнопленных, взятых в заложники Азербайджаном", - отмечается в сообщении.

Симонян также выразил соболезнования родным и близким погибших во время взрыва в Махачкале и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.