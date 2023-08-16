16 августа, 14:34

Путин: зарплаты в спортшколах с сентября должны соответствовать зарплатам учителей

Президент России отметил возвращение спортивным школам статуса образовательных организаций

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Уровень зарплат в спортивных школах с возвращением им статуса образовательных учреждений должен соответствовать уровню зарплат учителей в школах, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства и попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко доложить о том, как организована эта работа.

"Не будем забывать, что 1 сентября - начало учебного года. У нас есть некоторые изменения в этой сфере, в том числе это касается возвращения спортивным школам статуса образовательных организаций", - напомнил Путин.

"Это значит, что все, кто работает в этой сфере, должны соответствующим образом быть обеспечены соответствующим уровнем заработной платы как педагогические работники", - добавил президент. Путин пояснил, что это связано с ростом заработной платы, увеличением отпуска, упрощением процедуры аттестации и так далее. "Достаточно большая работа", - констатировал он. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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