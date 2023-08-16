16 августа, 14:38

Путин указал на важность материальной поддержки для профессиональных спортсменов

Кроме престижа, важна еще и их материальная поддержка, отметил президент России

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Людям, которые посвящают свою жизнь спорту, важен не только престиж, но и материальная поддержка государства, в стране для них нужно создавать достойные условия, отметил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

"Нужно создавать достойные условия для наших атлетов, в том числе это касается и материального поощрения, это касается премий, грантов", - сказал глава государства. При этом он указал на то, что выплаты, которые сегодня получают спортсмены, должны быть сопоставимы по размеру с теми, которые ранее получали участники олимпийских игр и чемпионатов мира.

"Для людей, которые всю жизнь себя посвящают спорту, это [материальная помощь] тоже важно. Кроме престижа, важна еще и их материальная поддержка", - подчеркнул Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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