В постпредстве РФ указали на недопустимость ограничений на поставки помощи йеменцам

В российском представительстве отметили, что ограничительные меры "раздувают политическую турбулентность в регионе"

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Ограничительные меры по Йемену должны использоваться для содействия мирному урегулированию, а не для раздувания политической турбулентности в регионе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Двум третям его населения - 21 млн человек - требуется гуманитарное содействие, 3,2 млн испытывают нехватку продовольствия, - сказал Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. - Йеменский народ должен получить беспрепятственный доступ к продовольствию, лекарствам и другим товарам первой необходимости на всей территории страны вне зависимости от того, где проживают йеменцы". "Недопустимы ограничения на поставки гуманитарной помощи, а также препятствия работе гуманитарщиков", - подчеркнул он.

Россия неизменно выступает против расширительной трактовки санкционных резолюций СБ ООН по Йемену, отметил дипломат.

Первый зампостпреда РФ обратил внимание на то, что подобные рестрикции допустимо использовать исключительно "для содействия мирному урегулированию, а не для раздувания политической турбулентности в регионе". Он также отметил, что "отдельные иностранные военно-морские присутствия недобросовестно манипулируют решениями СБ ООН при осуществлении досмотров судов в близлежащих акваториях".