Посольство России в Швеции напомнило, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам

Диппредставительство прокомментировало ракетный удар по заводу шведского производителя подшипников SKF в Луцке

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России на Украине наносят ракетные удары исключительно по военным объектам. Об этом напомнило посольство РФ в Швеции, прокомментировав ракетный удар по заводу шведского производителя подшипников SKF в Луцке.

"В СМИ Швеции прошла информация о нанесенном Россией ударе по заводу компании SKF в Луцке, само собой, журналисты тут же обвинили нашу страну в ракетных атаках по гражданским объектам, которым якобы и являлось это дочернее предприятие шведского производителя подшипников, - отметило диппредставительство. - Местные авторы, однако, намеренно умолчали о другой вчерашней новости: Минобороны России сообщило, что в ночь с 14 на 15 августа этого года Вооруженные силы Российской Федерации нанесли очередной удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Не улавливаете связь? Тогда поясним: этот завод в Луцке - часть украинского ВПК, он производил подшипники для концерна "Укроборонпром", в шведской прессе об этом факте, естественно, ни слова".

Посольство напоминает "местным писакам": "Россия (в отличие от спонсируемого Швецией киевского режима) поражает исключительно военные объекты. И будьте уверены, что достанется не только поставленной бандеровцам шведской технике, но и работающим на них предприятиям военно-промышленного комплекса".

Штаб-квартира SKF расположена в Гётеборге. Компания производит подшипники, уплотнения, смазку и системы смазки, продукты для технического обслуживания, мехатроники, передачи энергии, системы мониторинга состояния и сопутствующие услуги. На ее 108 предприятиях работает 44 тыс. человек.