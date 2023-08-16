Кандидаты в мэры Москвы хотят раздать жителям водяные фильтры и бесплатные лекарства

В предвыборных дебатах приняли участие кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе дебатов предложили раздать жителям столицы фильтры для питьевой воды, а также обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами.

В предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала "Москва-24", приняли участие кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев и действующий мэр столицы Сергей Собянин участие в дебатах не принимали. Кандидаты обсуждали тему "Московское долголетие".

Так, Даванков заявил, что у Москвы есть средства на то, чтобы обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами. Кроме того он отметил, что 15 минут, которые сейчас по нормативу выделяются на прием одного пациента в поликлиниках, недостаточно. Кандидат подчеркнул, что когда станет столичным градоначальником, обязательно внедрит систему оценки качества не самих врачей, а больниц.

"Прямо на "Госуслугах" реализовать это несложно. На мой взгляд это гораздо важнее, чем выбирать цвет линий метро или названия улиц. В целом глобальная проблема, в том числе здравоохранения, в Москве в том, что по нормативам Минздрава одна больница должна быть на 300 тыс. человек. Этот норматив много где не выдерживается, поэтому очереди, сложно записаться и получить комфортную хорошую медпомощь, хотя в Москве здравоохранение лучшее в России и чем во многих странах", - считает Даванков.

Его оппонент, Борис Чернышов, в свою очередь отметил, что, в случае победы на выборах, будет бороться за увеличение продолжительности жизни москвичей. "Мне удастся, как следующему мэру Москвы, увеличить продолжительность жизни до 90 лет при реализации моей программы", - сказал Чернышов. По его мнению, "серебряный" возраст москвича должен быть счастливым и здоровым и это непосредственно связано с экологией. "Жители окраин задыхаются от плохой экологии, от проблем, связанных с вырубкой леса. Я обещаю защитить Москву от вырубки зеленых насаждений, я не допущу, чтобы в национальном парке "Лосиный Остров", в Битцевском лесу, в парке "Коломенское" строили какие-то дома. Даже Новую Москву бездумно застраивают - это позор!" - сказал Чернышов.

Еще один важный вопрос, по его мнению - это чистая вода. "Жители востока и юго-востока, юга, северо-востока Москвы жалуются на то, что из их кранов течет не вода, а ржавый кофе. Это неправильно. В моей программе каждый москвич будет получать фильтр для воды для того, чтобы нормальную воду пить. Это ключевой момент", - подчеркнул Чернышов.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.