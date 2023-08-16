Пасечник упразднил администрации городов и районов ЛНР

Они будут ликвидированы до 25 октября

ЛУГАНСК, 16 августа. /ТАСС/. Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник своим указом распорядился в срок до 25 октября ликвидировать администрации городов и районов ЛНР. Соответствующий документ опубликован на официальном портале главы региона.

"Постановляю упразднить администрации городов и/или районов Луганской Народной Республики <...>. Завершить процедуру ликвидации не позднее 25 октября 2023 года", - сказано в указе. Процедура ликвидации проводится "в связи с вхождением ЛНР в правовое поле РФ".

Пасечник распорядился создать ликвидационные комиссии, которые возглавят главы и исполняющие их обязанности в соответствующих администрациях. При этом председателям ликвидационных комиссий поручено "уведомить сотрудников и работников администраций о предстоящем увольнении в установленном законом порядке".

"Установить, что сотрудники и работники администраций продолжают выполнять возложенные на них обязанности, в том числе связанные с обеспечением проведения ликвидационных мероприятий, до высвобождения в соответствии с законодательством", - отмечается в документе.

29 марта Пасечник поручил до 1 июня упразднить администрацию главы, министерства и Народную милицию республики. 4 мая врио главы ЛНР подписал указ о ликвидации в срок до 20 июля военного комиссариата региона. Позднее сроки ликвидации администрации главы ЛНР и военного комиссариата продлили до 30 и 31 августа соответственно.

При этом указ об упразднении генпрокуратуры ЛНР был подписан 12 ноября 2022 года, а завершилась процедура 12 января 2023-го. Указ об упразднении министерства иностранных дел ЛНР также вступил в силу в ноябре 2023 года, ведомство ликвидировали 1 июня 2023-го.