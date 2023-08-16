Избирком Карелии объяснил разницу в числе избирателей и численности населения в республике

По информации избирательной комиссии региона, данные регистра избирателей сопоставимы со статистикой тех организаций, которые ведут персонифицированный учет населения, как территориальный фонд обязательного медицинского страхования

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 августа. /ТАСС/. Избирком Карелии объяснил разницу в численности избирателей на территории региона и данных Карелиястата о численности населения республики, из-за несоответствия которых возникли споры. Как сообщил журналистам председатель комиссии Алексей Бахилин, дело в разных методах подсчета.

"К нам поступил ответ из Росстата о том, что нормативными актами, регламентирующими подготовку к проведению и распространению итогов Всероссийской переписи населения 2020 года, не предусматривается учет избирателей и не определен механизм использования результатов переписи населения для данного учета. Поэтому любое тут сравнение и сопоставление цифр органов статистики, которое они вносят по своей методике и для своих целей, оно ни в коей мере не может отображаться на данных персонифицированного учета, который ведем мы и те федеральные государственные органы и учреждения, которые участвуют в работе по учету граждан в рамках своей компетенции", - сообщил Бахилин во время заседания в избиркоме Карелии.

В избиркоме подчеркнули, что данные регистра избирателей сопоставимы с теми организациями, которые также ведут персонифицированный учет граждан в регионе - это, например, управление Федеральной налоговой службы по Карелии и территориальный фонд обязательного медицинского страхования республики. "Полученная информация из органов, ведущих в рамках своей деятельности учет численности населения на территории республики, сопоставима с числом зарегистрированных избирателей (учитывая разницу в числовых показателях в силу существующих особенностей ведомственных персонифицированных учетов)", - сообщили журналистам.

Избирком провел и внутреннюю проверку организации работы своего информационного центра по установлению численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории региона. Она признана полностью соответствующей требованиям федерального законодательства и нормативным актам ЦИК России.

Ранее депутаты законодательного собрания Карелии от фракции "Яблоко" направили обращение в республиканскую прокуратуру с просьбой провести проверку проведенной регистрации избирателей и достоверности данных об их численности. По данным регистра избирателей, число учтенных граждан, достигших 18 лет и старше, составляет 502 тыс. человек, при этом численность несовершеннолетних, по данным территориального фонда обязательного медицинского страхования - 123 тыс. Споры вызвали данные Карелиястата. Согласно им, число жителей республики с учетом методики переписи населения составляет 527 тыс. человек.