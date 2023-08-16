Путин увеличил штатную численность и фонд оплаты труда в центральном аппарате МИД

Так, предельная численность сотрудников с 1 января 2026 года вырастет до 3 441, а ФОТ - до 7,4 млрд рублей

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин постановил расширить центральный аппарат Министерства иностранных дел РФ и повысить фонд оплаты труда в нем. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, предельная численность сотрудников с 1 июля 2023 года выросла до 3 561 (без персонала по охране и обслуживанию зданий) против 3 441 ранее. При этом соответствующее значение вернется к количеству в 3 441 с 1 января 2026 года.

Как указано в документе, начиная с июля 2023 года фонд оплаты труда в центральном аппарате МИД также увеличивается с 6,6 млрд до 7,6 млрд рублей из расчета на год. А с января 2026 года он сократится до 7,4 млрд рублей. Правительству РФ поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов. Предельная численность работников территориальных органов - представительств МИД РФ на территории России в соответствии с указом устанавливается на уровне 380. Их фонд оплаты составит почти 410 млн рублей.

Скорректирован и один из пунктов положения о министерстве. Теперь в полномочия МИД входит участие в разработке и реализации мер воздействия либо противодействия "на недружественные действия иностранных государств" совместно с другими федеральными органами исполнительной власти.

Документ вступает в силу со дня подписания.