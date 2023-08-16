Госслужащим из новых регионов зачтут стаж госслужбы в ДНР, ЛНР и на Украине

Речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и иных государственных должностях

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, получившим российское гражданство, при поступлении на госслужбу будут засчитывать аналогичный рабочий стаж, полученный ими ранее в ДНР, ЛНР и на Украине. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, речь идет о должностях депутатов, судей, дипломатических работников, сотрудников прокуратуры и иных государственных должностях.

При этом уточняется, что кандидатам на замещение этих должностей в стаж не будет засчитан срок службы в воинских и иных формированиях, признанных в РФ террористическими, период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против России.

Кроме того, для указанных групп граждан, которые уже состоят на госслужбе, при определении продолжительности ежегодного дополнительного отпуска за выслугу лет и размера выплаты за безупречную и эффективную государственную службу общий стаж службы будет исчисляться с учетом ранее полученного стажа в ДНР, ЛНР и на Украине.

Помимо этого, указом внесены изменения в перечень должностей, работа на которых включается в стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет. Он дополняется соответствующими должностями в госорганах и органах местного самоуправления ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.