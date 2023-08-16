В посольстве РФ считают, что возобновление авиарейсов в Гавану послужит сближению народов

Временный поверенный в делах России в республике Сергей Обознов заявил, что маршрут Москва - Гавана пользуется спросом среди российских и кубинских пассажиров

ГАВАНА, 16 августа. /ТАСС/. Возобновление регулярных прямых авиарейсов из Москвы в Гавану пользуется спросом среди российских и кубинских пассажиров и будет способствовать большему сближению народов двух стран. Об этом сообщил ТАСС временный поверенный в делах РФ в республике Сергей Обознов.

"Посольство России на Кубе приветствует заявление генерального директора ПАО "Аэрофлот" о предстоящем в декабре возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва - Гавана. Мы считаем это решение назревшим и полагаем, что оно будет востребовано многочисленными пассажирами с обеих сторон и послужит еще большему сближению наших стран и народов", - сказал он.

Ранее в интервью газете "Ведомости" генеральный директор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщил, что с конца декабря авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") откроет рейс в Гавану с частотой полетов два раза в неделю. Позже перевозчик сообщил о начале полетов 24 декабря. "Россия" уже выполняет регулярные прямые рейсы на кубинский курорт Варадеро с 1 июля.

"Аэрофлот" приостановил полеты в Гавану в марте 2022 года после того, как несколько европейских стран ввели ограничения для российских авиакомпаний на использование их воздушного пространства из-за конфликта на Украине.