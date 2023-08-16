16 августа, 20:00,
обновлено 16 августа, 20:28
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Постпредство РФ заявило, что навязанные извне схемы не заменят диалог Баку и Еревана

EPA-EFE/ SARAH YENESEL
© EPA-EFE/ SARAH YENESEL

В российском представительстве отметили, что Москва делает все возможное для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и гуманитарной ситуации в регионе

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Проблемы в отношениях Азербайджана и Армении должны решаться исключительно Баку и Ереваном, и никакие навязанные извне схемы не помогут. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

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"Призываем также со всей ответственностью подходить к использованию в этом контексте площадки Совета Безопасности. Проблемы в любом случае должны решать между собой Баку и Ереван, и никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят", - сказал он.

"Сейчас как никогда востребованы шаги на земле, направленные на скорейшую деэскалацию обстановки вокруг Нагорного Карабаха, в том числе разблокирование Лачинского коридора и использование других гуманитарных маршрутов. Российская Федерация при поддержке обеих сторон прилагает максимальные усилия для скорейшего разрешения сложившейся кризисной ситуации, а также содействия нормализации отношений между дружественными нам Азербайджаном и Арменией в целом", - отметил дипломат.

По его словам, РФ делает "все возможное по политико-дипломатическим каналам на всех уровнях и на земле по линии российского миротворческого контингента, чтобы не допустить гуманитарного бедствия в регионе".

О гарантиях безопасности

Жители Нагорного Карабаха должны иметь гарантии безопасности и соблюдения их прав на основе общепризнанных международных принципов в рамках юридического поля Азербайджана, заявил Полянский.

"Армяно-азербайджанское примирение немыслимо без надежных и ясных гарантий безопасности и соблюдения прав жителей Нагорного Карабаха на основе общепризнанных международных принципов в рамках юридического поля Азербайджана, - сказал дипломат. - Данная логика вытекает из неоднократно подтвержденных недавних договоренностей лидеров Армении и Азербайджана о взаимном признании сторонами территориальной целостности друг друга в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года". 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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