16 августа, 21:13

Мишустин посетит Самару

Премьер-министр России осмотрит несколько промышленных предприятий

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг отправится с рабочей поездкой в Самарскую область. Он впервые посетит этот регион в должности председателя правительства.

Как сообщила пресс-служба кабмина, Мишустин осмотрит несколько промышленных предприятий. Также в графике премьера запланирована встреча с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Традиционно в ходе региональных поездок председатель правительства посещает социальные и промышленные предприятия, общается с главами регионов, знакомится с планами развития. Ранее в этом году Мишустин уже прилетал в Приволжский федеральный округ - в Татарстан и Нижегородскую область. Кроме того, в нынешнем году премьер совершил рабочие поездки в Рязанскую, Тюменскую, Смоленскую, Свердловскую области, Карачаево-Черкесию, Ставропольский, Краснодарский, Приморский, Красноярский края, Бурятию и Республику Алтай. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичСамарская область
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