Посол России в Вашингтоне призвал США не играть судьбами заключенных

Анатолий Антонов попросил Соединенные Штаты дать возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Россия требует от Соединенных Штатов прекратить охоту за россиянами в других государствах и считает своим приоритетом возвращение на родину всех сограждан, содержащихся в американских тюрьмах. Об этом заявил в среду посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Россия всегда выступала против "охоты" Вашингтона за россиянами в "третьих" странах. Требует прекращения подобной практики. Однако администрация продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах и игнорировании интересов других государств. Мы с таким подходом никогда не согласимся", - сказал он. Заявление дипломата было опубликовано 16 августа в Telegram-канале российского диппредставительства.

Антонов подчеркнул, что Москва выступает за скорейшее возвращение всех российских граждан, содержащихся в американских тюрьмах. "Для нас это абсолютный приоритет. Поэтому спекуляции на сей счет считаем неприемлемыми. <...> Боремся за то, чтобы они как можно скорее оказались на родине, в кругу семьи", - отметил он.

"Призываем американских политиков и СМИ: дайте возможность для спокойной работы компетентных органов двух стран. Перестаньте играть на судьбах людей и оставьте поиск необходимых "развязок" профессионалам", - добавил Антонов. Он напомнил, что "вопрос обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств, как это определили президенты России и США в 2021 году".

"Специальный канал уже доказал свою эффективность, позволив вернуть домой [Виктора] Бута и [Константина] Ярошенко", - уточнил дипломат.

Телеканал CNN сообщил, что американский госсекретарь Энтони Блинкен провел 16 августа телефонный разговор с осужденным в РФ за шпионаж Полом Уиланом. В частности, глава внешнеполитического ведомства сказал собеседнику, "что нужно сохранять веру и что США делают все возможное для его скорейшего возвращения домой".

Выступая в июле на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, Блинкен заявил, что США работают с Россией над обменом заключенными, несмотря на имеющиеся разногласия. В свою очередь заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что канал по вопросам обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном сохраняется, контакты по этой линии продолжаются.