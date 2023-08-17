Посол РФ заявил, что в США отказываются давать оценки атаке Украины на Крымский мост

Анатолий Антонов назвал "откровенным терактом" удар, нанесенный Киевом по мосту в ночь на 17 июля

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Удар, нанесенный Украиной по Крымскому мосту в ночь на 17 июля, был откровенным терактом, однако в США не дают никаких оценок действиям Киева. Об этом в среду заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя публикацию американским телеканалом CNN кадров этой атаки.

"Примечательно, что телеканал не дал оценки действиям украинских бандитов. При этом мы помним, как журналисты медиаресурса регулярно в репортажах из горячих точек нарочито демонстрируют свою озабоченность судьбами простых людей, их страданиями. Мост через Керченский пролив давно не используется для транспортировки грузов для нужд ВС [Вооруженных сил] РФ. Удар по нему - откровенный теракт, в результате которого погибла семья, ребенок остался сиротой", - говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

Посол отметил, что опросы общественного мнения в Соединенных Штатах демонстрируют растущее "неприятие простыми американцами политики накачки режима [президента Украины Владимира] Зеленского оружием". "Все больше слышится оправданных претензий к администрации по подталкиванию США к прямому конфликту с Россией", - отметил Антонов.

Как ранее сообщил CNN, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников. По его словам, ведомство самостоятельно, без участия частных компаний разработало морские беспилотники, которые использовались в недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива. Телеканал также распространил предоставленные СБУ кадры, как утверждается, снятые с беспилотника в момент удара по Крымскому мосту.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 августа российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Глава его администрации Андрей Кравченко сообщил, что атаку отражали экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". В ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован российский танкер "Сиг".