Избирком Запорожской области зарегистрировал на выборы списки кандидатов от всех партий

В области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Списки кандидатов на выборы в законодательное собрание и органы местного самоуправления Запорожской области от партий "Единая Россия" и КПРФ зарегистрированы избиркомом региона, передает корреспондент ТАСС.

Таким образом, заверены списки всех партий, участвующих в выборах в регионе. 14 августа избирком региона зарегистрировал списки партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и ЛДПР. Партия "Новые люди" выдвинула список кандидатов в Энергодарский городской совет.

"Сегодня свои списки зарегистрировали партии "Единая Россия" и КПРФ. 17 августа - последний день, когда партии еще могут представить в избирательные комиссии списки своих кандидатов" - сказал представитель избиркома Запорожской области.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.