В шести районах Псковской области списки кандидатов от "Яблока" сняли с участия в выборах

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что в их числе: Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Локнянский, Пыталовский и Стругокрасненский районы

ПСКОВ, 17 августа. /ТАСС/. Районные суды в Псковской области сняли с участия в муниципальных выборах списки кандидатов от регионального отделения партии "Яблоко" в шести районах. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

"На данный момент списки кандидатов от партии "Яблоко" по решению судов сняты с муниципальных выборов в шести районах Псковской области. В их числе: Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Локнянский, Пыталовский и Стругокрасненский районы. Исковые дела были рассмотрены по заявлениям трех региональных отделений партий: "Партии роста", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", - сказала собеседница агентства.

Накануне пресс-служба партии распространила заявление, в котором говорится о том, что в Псковской области "организована политическая атака с целью сорвать участие в муниципальных выборах списков кандидатов, выдвинутых партией "Яблоко". В четверг председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов назвал эту оценку "эмоциональным заявлением", которое, по мнению главы облизбиркома, вводит в заблуждение избирателей.

"Все избирательные комиссии Псковской области, у которых проходят выборы в муниципалитеты, зарегистрировали всех кандидатов от партии "Яблоко" и все списки от партии "Яблоко". Я подчеркиваю, они зарегистрированы. Когда регистрация прошла, политические партии - оппоненты партии "Яблоко" - подали в суды по основаниям, которые они выявили в процессе изучения документов, и теперь пытаются опротестовать решение территориальных избирательных комиссий Псковской области о регистрации", - приводит пресс-служба слова Сопова.

Председатель облизбиркома отметил, что члены избирательной комиссии Псковской области и представители юридического блока аппарата избиркома представляют избирательные комиссии в судах. "Мы, выступая в судах Псковской области, выступаем на стороне партии "Яблоко", потому что мы защищаем свое решение о регистрации. В судах от партии "Яблоко" выступает член Избирательной комиссии Псковской области Елена Маятникова. Коллеги совместно с ней противостоят натиску электоральных юристов, которые выступают от других политических партий", - приводит пресс-служба слова Сопова в официальном Telegram-канале избирательной комиссии региона.

В сентябре этого года в Псковской области кроме выборов губернатора состоятся кампании по выборам главы Псковского района, а также выборы депутатов собраний в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском муниципальных округах.