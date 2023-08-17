В АП заявили, что поощряемые Западом идеи сепаратизма не находят поддержки у народов РФ

Это доказывает уровень общероссийской идентичности, который достиг исторического максимума, отметил замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов

САРАНСК, 17 августа. /ТАСС/. Идеи сепаратизма, которые поощряют недружественные страны Запада, не находят поддержки среди народов, проживающих на территории России. Это доказывает уровень общероссийской идентичности, который достиг исторического максимума, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на II Всероссийском форуме финно-угорских народов в Саранске.

"Наши оппоненты прикладывают огромные усилия для того, чтобы воздействовать на межнациональные отношения в нашей стране. <...> Они считают, что многонациональность России - это ее слабое, уязвимое место, и строят различные планы по разделу нашей страны. Но они плохо знают историю России, историю наших народов - в трудные моменты наши народы становятся как никогда сплоченными, объединенными и консолидированными. Это выражается и в том, что действия президента нашей страны поддерживает больше 80% населения, уровень общероссийской идентичности достиг своего исторического максимума - так себя ассоциируют 94% жителей нашей страны", - отметил Магомедов.

По его словам, проведение Всероссийского форума финно-угорских народов направлено как на укрепление общероссийской идентичности, так и на сохранение этнокультурного разнообразия народов.

Второй Всероссийский форум финно-угорских народов "Этнокультурное многообразие России: современные вызовы и перспективы развития" проходит в Саранске с 16 по 19 августа. Это одно из ключевых мероприятий в области национальной политики РФ, ориентированное на развитие научного, культурного, информационного, языкового и иного сотрудничества финно-угорских народов. Участниками форума стали более 300 представителей финно-угорских народов из 35 регионов России.