Мишустин пожелал губернатору Самарской области удачи на предстоящих выборах

Премьер-министр отметил успехи действующего руководства области

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал удачи губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на предстоящих выборах главы региона, во время встречи председатель правительства отметил успехи действующего руководства области.

Мишустин в четверг посетил в Самаре предприятия "ОДК-Кузнецов" и РКЦ "Прогресс". После знакомства с производствами глава правительства провел встречу с Азаровым, на которой отметил молодой коллектив предприятий. "Сегодня меня обрадовало то количество молодежи, которое я видел на предприятиях "ОДК-Кузнецов" и РКЦ "Прогресс". По словам руководителей, примерно, 40% сменилось сотрудников в сторону омоложения, из них вообще 70% молодежь пришла. Это не может не радовать, очень важно заинтересовать молодежь именно такими предприятиями высокотехнологичными", - сказал Мишустин.

Он отметил, что его также радуют успехи региона в области здравоохранения, образования и по другим вопросам, связанным с социально-экономическим развитием. "Знаю, что у вас выборы в сентябре. Соответственно хотел бы пожелать вам, коллективу удачи и успехов", - сказал Мишустин Азарову.