Посол России в КНДР заявил, что провокации США вынуждают Пхеньян укреплять оборону

По словам Александра Мацегоры, в РФ "окончательно убедились в том, что Вашингтон и его сателлиты никогда не согласятся на ослабление санкционного режима в отношении КНДР, хотя такие случаи предусмотрены соответствующими резолюциями" Совета Безопасности ООН

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Провокации США и их союзников создают напряженность на Корейском полуострове и вынуждают КДНР укреплять свою оборону. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью RTVI.

"Напряженность на Корейском полуострове, которая в результате этих провокаций [США и союзников] обостряется и доходит до критических отметок, вынуждает Пхеньян укреплять свою оборону, проводить различные мероприятия, нацеленные на обуздание агрессора и недопущение ядерной войны", - сказал дипломат. Он добавил, что "следующие одна за другой провокации, неизменная враждебность США и тех, кто следует в их фарватере, по отношению к КНДР" вызывают обеспокоенность в России.

При этом Мацегора указал, что в РФ "окончательно убедились в том, что Вашингтон и его сателлиты никогда не согласятся на ослабление санкционного режима в отношении КНДР, хотя такие случаи предусмотрены соответствующими резолюциями" Совета Безопасности ООН. Отвечая на вопрос о планах Москвы добиваться ослабления санкционного давления в отношении Пхеньяна он подчеркнул, что "Россия ставит перед собой только реальные задачи".

Как отметил посол, соответствующие санкции нацелены на то, чтобы измотать Северную Корею военно-политическим и экономическим давлением, "уничтожить ее как независимое государство". Он выразил уверенность, что "своей цели они не достигнут".