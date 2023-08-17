Кадыров призвал лидеров мусульманских стран защитить ислам от посягательств

По словам главы Чечни, только Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы

ГРОЗНЫЙ, 17 августа. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал лидеров мусульманских стран защитить религию ислам от посягательств после акций по сожжению Корана в странах Европы и Запада.

"Почему они позволяют открыто попирать наше священное писание и не предпринимают никаких существенных шагов для защиты мусульман и исламской религии? Неужели недовольство и санкции США и Европы для них страшнее, чем гнев Всевышнего Аллаха? Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, на сегодняшний день только Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая проявила свою истинную сущность на Украине.

"Если сегодня мы не дадим достойный отпор прислужникам сатаны, то уже завтра они будут в наших мечетях. Они внушат нашим детям, что молиться - это не модно и превратят наши народы в безликую массу потребителей, для которых доллар станет их божеством", - добавил он.

С начала года в Швеции и других странах Европы участились акции по сожжению Корана. Первую из них провел лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан 21 января. Последняя прошла 14 августа неподалеку от здания парламента в Стокгольме.