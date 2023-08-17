17 августа, 13:29

Путин наградил посла России в Молдавии орденом Почета

Также орденом Дружбы награжден советник министра иностранных дел России Азамат Кульмухаметов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Молдавии Олега Васнецова орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Васнецова Олега Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в документе.

Кроме того, орденом Дружбы награжден советник министра иностранных дел России Азамат Кульмухаметов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМолдавия
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