Путин наградил посла России в Молдавии орденом Почета

Также орденом Дружбы награжден советник министра иностранных дел России Азамат Кульмухаметов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил посла РФ в Молдавии Олега Васнецова орденом Почета. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом Почета Васнецова Олега Владимировича - чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Молдова", - говорится в документе.

Кроме того, орденом Дружбы награжден советник министра иностранных дел России Азамат Кульмухаметов.