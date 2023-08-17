Главой Раменского округа Подмосковья избрали Николая Ханина

В июле глава округа Виктор Неволин принял решение о досрочном прекращении полномочий

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Московской области Николай Ханин избран главой муниципального образования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства территориальной политики Подмосковья.

В июле глава Раменского городского округа Виктор Неволин принял решение о досрочном прекращении полномочий. С 10 июля временное исполнение обязанностей главы было возложено на Ханина, который ранее возглавлял городской округ Кашира.

"17 августа 2023 года в Раменском городском округе Московской области состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Ханин Николай Александрович. В соответствии с действующим законодательством глава Раменского городского округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию", - говорится в сообщении.