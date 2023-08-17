17 августа, 14:25

Замглавы МИД РФ Рябков обсудил с послом Бразилии взаимодействие в БРИКС

Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня, отметили в российском дипведомстве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и посол Бразилии в Москве Родриго де Лима Баэна Соарес обсудили вопросы сотрудничества двух стран в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства.

"В ходе беседы, прошедшей в дружеской атмосфере, состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Особое внимание было уделено тематике взаимодействия в рамках БРИКС", - указали в ведомстве. 

Теги:
БразилияРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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