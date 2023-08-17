Кандидаты в мэры Москвы предложили повысить зарплаты медсестрам и улучшить качество воды

В предвыборных дебатах приняли участие кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе предвыборных дебатов предложили увеличить зарплаты столичных медсестер и ужесточить контроль за качеством питьевой воды.

В предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала "Москва-24" и были посвящены здравоохранению столицы, приняли участие кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев. Кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов и действующий мэр столицы Сергей Собянин участие в дебатах не принимали.

Чернышов заявил, что состояние здоровья жителей города зависит от экологической обстановки. "Когда я стану мэром Москвы, будет жесточайший контроль за соблюдением качества воды, воздуха и питания москвича. Это важно. В школах с первого класса по одиннадцатый дети будут кушать бесплатное горячее питание, содержащее нормальные свежие фрукты и овощи. И тогда болезней будет меньше", - сказал он.

Дмитрий Гусев рассказал о том, что жителям Зеленограда и Южного Бутова приходится тратить от 40 минут до часа на дорогу до профильных медиков в соседних районах. Для решения проблемы он предложил ввести в ближайших к жителям поликлиниках прием таких медиков один раз в неделю. Также он высказался за увеличение зарплат в здравоохранении. "Почему зарплата обычной медсестры в 10-20 раз ниже, чем главного врача? Это несправедливо. Если главный врач хочет получать 500 тыс. рублей, пусть тогда медсестра получает 100 [тыс. рублей]", - отметил он.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.