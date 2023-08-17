17 августа, 14:26

Пушилин подписал закон о местном самоуправлении в ДНР

Документ вступит в силу 10 сентября

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Закон "О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике" подписал врио главы региона Денис Пушилин. Об этом сообщил Telegram-канал "ДНР. Принято", где публикуют официальные документы региона.

"Врио главы ДНР подписал закон "О местном самоуправлении в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

Ранее о принятии документа сообщил председатель Народного совета региона Владимир Бидевка. Закон регламентирует организацию и деятельность органов местного самоуправления, их порядок и принципы, правовые, территориальные и финансово-экономические основы. Документ вступит в силу 10 сентября текущего года. 

Теги:
РоссияПушилин, Денис Владимирович
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