Медведев поставил Саркози в пример современным европейским политикам

Экс-президент Франции ранее заявил, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Европейские политики старшего поколения, в том числе бывший президент Франции Николя Саркози, - это личности гораздо большего масштаба, чем их нынешние преемники, заметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Как я уже неоднократно говорил, европейские политики старшего поколения отличались большей масштабностью, чем нынешние", - написал он в соцсети X (ранее Twitter) на французском языке.

"Возьмем, к примеру, Николя Саркози, который помогал урегулировать конфликт с Грузией в 2008 году и до сих пор не утратил здравого смысла", - отметил Медведев, указав на то, что бывший президент Франции "заявил, что Крым - это историческая часть России и что Украине не место в ЕС".

По словам зампреда СБ РФ, Саркози сделал смелое и справедливое заявление. "Почувствуйте разницу. Это не то же самое, что планировать неправомерные вторжения в Африку или поставлять ракеты нацистам в Киеве", - указал Медведев.

Ранее в среду бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro заявил, что возврат Крыма в состав Украины иллюзорен, большинство его жителей считают себя русскими.