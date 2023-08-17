За голосованием в Запорожской области проследят более 20 международных экспертов

На всех избирательных участках будут работать и общественные наблюдатели

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Делегация из более чем 20 международных экспертов будет следить за ходом голосования на выборах в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС руководитель штаба по общественному наблюдению за выборами региональной Общественной палаты Антон Бибаров-Государев.

"Были приглашены международные эксперты, и более 20 из них подтвердили готовность присутствовать в регионе на предстоящих выборах", - сказал Бибаров-Государев.

Он добавил, что на всех избирательных участках в Запорожской области будут работать и общественные наблюдатели.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.