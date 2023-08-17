В ОП заявили о рекордно низком числе отказов в регистрации кандидатов на выборы 2023 года

По словам члена Общественной палаты Максима Григорьева, отмечается высокая состязательность на каждом уровне выборов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Эксперты фиксируют беспрецедентно низкое число отказов в регистрации кандидатов, участвующих в выборах в этом году. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по контролю за голосованием и сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

"Мы фиксируем крайне низкий, беспрецедентно низкий уровень отказов в регистрации. По кампаниям этого года по всей стране мы видим менее 1,5% [отказов] от числа выдвинутых кандидатов", - сказал Григорьев в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований.

Эксперт напомнил, что в сентябре в 85 субъектах РФ пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний. "На этапе регистрации мы видим активное выдвижение кандидатов, видим прохождение регистрации большинством выдвинутых кандидатов", - сказал Григорьев. Согласно предварительным итогам, добавил он, зарегистрировано более 70 тыс. кандидатов - 63 тыс. представляют партии, 10 тыс. идут на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Кроме того, по словам эксперта, отмечается высокая состязательность на каждом уровне выборов. "[В выборах участвуют] представители 20 политических партий из 23, которые выдвинули своих кандидатов. <...> Отмечается увеличение числа участвующих партий, одновременно при этом снижается доля отказов в регистрации кандидатов от партий. В 2018 году было 21,2% отказов, в 2022 - 4,5%, в 2023 - 1,6%. За пять лет снижение почти в 13 раз", - указал Григорьев.

Говоря о губернаторских кампаниях, эксперт отметил, что, по его данным, на выборы высших должностных лиц зарегистрировано 94 кандидата от 12 партий. Сами отказались от борьбы, утратили статус выдвинутого 29 человек. "Комиссии вынесли два решения об отказе в регистрации. Оба не вызывают никаких сомнений - кандидаты сдали минимальное количество подписей от необходимых", - пояснил Григорьев.

По его словам, итоги регистрации кандидатов говорят о том, что выборная система в стране работает открыто, четко и слаженно. "На этапе регистрации избиркомы работают доброжелательно, без упущений и ошибок. Они сами помогают кандидатам, чтобы они были зарегистрированы. На высоком уровне работает вся система, отказов рекордно мало", - заключил Григорьев.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.