Постпредство РФ назвало провокацией США заседание СБ ООН по правам человека в КНДР

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, любая увязка темы прав человека в КНДР с вопросами международного мира и безопасности на площадке СБ ООН абсолютна искусственна

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Россия рассматривает как провокацию инициирование США проведения заседания Совета Безопасности ООН по теме прав человека в КНДР. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совбеза.

"Сегодня мы в очередной раз становимся свидетелями беспардонной попытки членов Совета Безопасности из числа западных государств и самого американского председательства использовать Совет для продвижения своей узкокорыстной политизированной повестки. Данное заседание никак не связано с развитием ситуации на земле и не было изначально заявлено в проекте программы работы, предложенном американским председательством в начале месяца, - сказал он. - Очевидно, что понимая всю провокационность своей задумки, наши американские коллеги пытались избежать обоснованной критики членов Совета Безопасности. О том, что эта провокация готовилась заранее, свидетельствует то, что Албания, США и Япония распространили среди членов Совета домашнюю заготовку - концептуальную записку, призванную сфокусировать дискуссию на обсуждении именно ситуации с правами человека в КНДР в контексте вопросов международного мира и безопасности".

Любая увязка темы прав человека в КНДР с вопросами международного мира и безопасности на площадке СБ ООН абсолютна искусственна, заявил Полянский.

"Любая увязка прав человека и угроз международному миру и безопасности, продвигаемая инициаторами сегодняшнего заседания (США - прим. ТАСС), абсолютно искусственна. Более того, попытки внедрить в работу СБ ООН не входящие в его мандат задачи распыляют его внимание, приводят к политизации дискуссии и таким образом подрывают авторитет совета в целом", - подчеркнул он.

Полянский заявил, что США демонстрируют вопиющее лицемерие, вводя удушающие санкции против КНДР и одновременно поднимая вопросы о правах человека в этой стране на международных площадках. "Налицо вопиющее лицемерие США и их союзников, которые, рассуждая о правах человека в КНДР, продолжают последовательно удушать северокорейский народ античеловеческими односторонними санкциями. Сегодня мы не услышали ни от представителей ООН, ни от западных коллег ни слова о том, как в результате этих мер страдают люди. Это еще раз показывает бессмысленность сегодняшней дискуссии, единственная цель которой - обслуживать западные двойные стандарты как в отношении работы Совета Безопасности, так и в сфере прав человека", - сказал он.

"Убеждены, что наш Совет, да и ООН в целом, не должны потакать политике США и их союзников по использованию правочеловеческой сферы для вмешательства в дела суверенных государств, - продолжил Полянский. - Именно эти действия представляют главную угрозу миру и безопасности, в чем уже имели возможность убедиться десятки государств в различных регионах мира, и никакие ухищрения Вашингтона и его союзников не могут никого здесь ввести в заблуждение".

Заседание СБ ООН по вопросу прав человека в КНДР проводится по инициативе США.