17 августа, 15:44,
обновлено 17 августа, 15:56

Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Лидеры двух стран подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной сферах

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси и обсудил с ним вопросы сотрудничества в международных делах, в том числе в свете интереса Тегерана к вступлению в БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в ходе беседы Путин и Раиси подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной сферах.

Кроме того, с обеих сторон было "выражено удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений", сообщили в пресс-службе.

Путин выразил соболезнования Раиси в связи с терактом в Ширазе 13 августа. 

13 августа иранское агентство IRNA сообщило, что в мавзолее Шах-Черах в городе Ширазе в провинции Фарс произошел теракт. По сведениям Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети. Один из них открыл огонь из автомата по находящимся в мавзолее людям и вскоре после нападения был задержан силами безопасности. В результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения. 17 августа агентство Tasnim сообщило, что Силы безопасности Ирана задержали по меньшей мере 20 человек, подозреваемых в соучастии в теракте. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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