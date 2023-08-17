Захарова: ситуация с мигрантами в Латвии отражает расистскую сущность режима этой страны

Как заявила официальный представитель МИД РФ, "пока западные заступники Риги будут не замечать творимое ею беззаконие, ситуация с правами человека в этой стране будет оставаться крайне тревожной"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Трагическая ситуация с отношением к мигрантам в Латвии наглядно демонстрирует расистскую сущность правящего в республике режима. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с многочисленными фактами жестокого обращения латвийских силовиков с мигрантами.

Дипломат обратила внимание на недавно опубликованный доклад Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП), в котором указывается на системную практику жестокого, бесчеловечного обращения в Латвии с мигрантами, пытающимися пересечь латвийско-белорусскую границу. "Установлено около 100 человек, которых латвийские пограничники и полицейские избивали, пытали током, незаконно содержали под стражей и подвергали психологическому воздействию", - добавила она.

"Трагическая ситуация с мигрантами наглядно демонстрирует расистскую сущность правящего в Латвии режима - идейного наследника и последователя нацистских преступников. И до тех пор, пока западные заступники Риги будут не замечать творимое ею беззаконие, ситуация с правами человека в этой прибалтийской стране будет оставаться крайне тревожной и напряженной", - подчеркнула Захарова.

Дипломат также обратила внимание на то, что профильные международные структуры уже неоднократно призывали Латвию навести порядок с соблюдением базовых прав человека. "Однако никаких мер по исправлению ситуации не предпринимается, - констатировала официальный представитель МИД РФ. - Наоборот, цинично ужесточается латвийское миграционное законодательство, уголовно преследуются сочувствующие мигрантам волонтеры, а пограничники получают все более широкие полномочия по использованию негуманных методов силового обращения с беженцами".