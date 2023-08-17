22 августа претенденты выступят перед депутатами со своими программами

ПЕРМЬ, 17 августа. /ТАСС/. На пост главы Перми по итогам конкурса отобрали двух кандидатов. Ими стали министр экономического развития Прикамья Эдуард Соснин и глава Ленинского района краевой столицы Александр Русанов, сообщает пресс-служба Пермской городской думы.

"Сегодня конкурсная комиссия оценила программы кандидатов на должность главы города - главы администрации Перми, видение ими перспектив развития столицы Прикамья, понимание проблем и путей их решения. По итогам конкурса комиссия представила на рассмотрение Пермской городской Думы две кандидатуры, это Эдуард Соснин и Александр Русанов. За них проголосовали по 12 членов комиссии", - говорится в сообщении.

На пленарном заседании гордумы 22 августа кандидаты выступят перед депутатами со своими программами, ответят на вопросы, после чего состоится голосование. Кандидат будет считаться избранным при получении большинства голосов от установленной численности депутатов Думы.

Всего на конкурс подали 14 заявок. Свои программы конкурсной комиссии представили 13 участников, один кандидат на итоговое заседание комиссии не явился.

"Заседание длилось около пяти часов. Мы оценили проекты претендентов и провели личное собеседование. Конечно, кандидаты очень разные, с разным жизненным и управленческим опытом, уровнем подготовки и взглядами на приоритеты и траектории развития Перми. Выбрать было непросто, у каждого участника конкурса есть очень интересные идеи. Я уверен, что некоторых из них новому главе города нужно будет привлечь в свою команду - это люди настойчивые, думающие и амбициозные", - отметил председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин.

В конце июня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин предложил Алексею Демкину, занимавшему должность главы Перми, перейти работать в краевое правительство. 27 июня Пермская городская дума приняла отставку Демкина. С 28 июня временно исполняющей обязанности главы Перми и администрации города назначена бывший замглавы администрации краевой столицы Ольга Андриянова.