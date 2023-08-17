РФ выступает за принятие протокола к конвенции о запрете биооружия

Россия предложила договориться о создании в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов, чтобы своевременно оказывать содействие заинтересованным государствам - участникам Конвенции в "реагировании на любые вспышки инфекций"

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Россия выступает за принятие юридически обязывающего протокола к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) с эффективным механизмом проверки ее выполнения. Об этом заявил на брифинге для журналистов заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Он возглавляет российскую делегацию на проходящей в Женеве с 7 по 18 августа сессии Рабочей группы по укреплению КБТО.

"Вместе с подавляющим большинством государств-участников КБТО мы продолжаем выступать за возобновление работы и принятие в итоге универсального всеобъемлющего юридически обязывающего протокола к Конвенции с эффективным механизмом проверки", - сказал Воронцов. "На наш взгляд, данный протокол в случае его принятия мог бы снять все те вопросы, раздражители и сомнения, которые возникают в отношении добросовестного выполнения всеми государствами-участниками своих обязательств в рамках этого международного соглашения", - отметил дипломат.

Он напомнил, что в 1997 году Куба "выдвигала серьезные претензии в отношении деятельности США, связанные с вирусом лихорадки денге". Сейчас "на площадке Конвенции подавляющее большинство государств также ставят обоснованный вопрос" о необходимости механизма проверки. "В данном контексте Россия, как и многие другие страны, подчеркивает важность совершенствования осуществляемых в рамках Конвенции мер доверия, в том числе путем включения в форму отчетности информации о военно-биологической деятельности государств-участников за пределами национальной территории", - пояснил глава делегации.

Россия предлагает также договориться о создании в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов, чтобы своевременно оказывать содействие заинтересованным государствам - участникам Конвенции в "реагировании на любые вспышки инфекций", сказал Воронцов. Пандемия коронавируса "наглядно продемонстрировала необходимость таких инструментов". Еще одно предложение России касается создания на площадке Конвенции комитета, занимающегося анализом научно-технических достижений, имеющих отношение к КБТО. Он мог бы выступать с рекомендациями для государств-участников относительно использования этих достижений "эффективно и с минимизацией возможных рисков". "Мы предлагаем также самым серьезным образом заняться разработкой механизма по расследованию возможных нарушений обязательств в рамках Конвенции. На наш взгляд, как раз ситуация, которая сложилась вокруг военно-биологической деятельности США на Украине, самым наглядным образом подтверждает необходимость разработки такого механизма", - констатировал глава российской делегации.

Взаимодействие с участниками КБТО

В Рабочей группе по укреплению Конвенции, созданной по решению 9-й Обзорной конференции КБТО в декабре прошлого года, Россия ведет работу со всеми заинтересованными государствами-участниками, добиваясь "учета своих приоритетов, интересов и подходов к проблематике КБТО". Цель состоит в том, чтобы на 10-й Обзорной конференции в 2027 году "или раньше" государства-участники могли принять решения, которые укрепили бы режим Конвенции, позволили гарантировать отсутствие любых злоупотреблений в рамках возможной биологической деятельности в мирных целях и гарантировать реализацию обязательств по запрету разработки, производства, накопления биоагентов и токсинов в качестве биооружия, отметил дипломат. Россия взаимодействует, в частности, с развивающимися государствами, которые "тоже крайне заинтересованы в укреплении режима КБТО". "Мы стараемся координировать наши шаги в этой области с нашими ближайшими союзниками и партнерами из числа государств ОДКБ, СНГ, БРИКС, ШОС с тем, чтобы единым фронтом на этой площадке добиваться учета интересов подавляющего большинства государств-участников Конвенции", - заключил Воронцов.