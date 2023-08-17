Россия продолжит добиваться от США ответа по сути их военно-биологической деятельности

Как заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов, вопиющим примером военно-биологической деятельности США стали факты, вскрывшиеся на Украине

ЖЕНЕВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва продолжит добиваться от Вашингтона предоставления исчерпывающей информации о военно-биологической деятельности, проводимой по всему миру, в том числе вблизи российских границ. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Он возглавляет российскую делегацию на проходящей в Женеве с 7 по 18 августа сессии Рабочей группы по укреплению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Воронцов напомнил, что на протяжении длительного времени Россия выражает обеспокоенность "в связи с военно-биологической деятельностью, проводимой с самым непосредственным участием военного ведомства США в лабораториях за пределами американской территории, вдали от Североамериканского континента по всему миру, в том числе вблизи российских границ". "Наши многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения такой деятельности пока остаются без должной реакции по существу", - сказал дипломат. По его словам, в американской отчетности, которая предоставляется ежегодно в рамках мер доверия КБТО (в последний раз это было сделано в марте) отсутствуют "развернутые сведения о реализуемых Вашингтоном программах и проектах за пределами своей национальной территории" и "подобная скрытность лишь подтверждает обоснованность вопросов" к США.

Как заявил Воронцов, вопиющим примером военно-биологической деятельности США стали факты, вскрывшиеся на Украине. Россией, по его словам, "были получены материалы, которые свидетельствуют об осуществлении в биолабораториях на Украине работ, связанных с созданием компонентов биологического оружия". "Это полностью противоречит КБТО", - подчеркнул дипломат.

Он заявил, что Россия "развернуто и подробно" представила свою озабоченность в этой связи на организованном по ее инициативе Консультативном совещании государств - участников КБТО в сентябре прошлого года, а также инициировала "запуск обсуждения данной темы на площадке Совета Безопасности ООН". В свою очередь США и их союзники "пытаются действовать максимально деструктивно, не приводят каких-то контраргументов, а вместо этого все сводят лишь к тому, что голословно заявляют о некой дезинформации" со стороны России, добавил дипломат. Россия уверена, что "правда пробьет себе дорогу, несмотря на все чинимые странами Запада искусственные препоны", отметил Воронцов. "Мы будем продолжать добиваться получения развернутых и предметных ответов на поставленные нами обоснованные вопросы", - резюмировал глава российской делегации.