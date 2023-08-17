МИД РФ: Киев хочет предоставить неонацистам Киево-Печерскую лавру для сектантских практик

В ведомстве призвали международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украинские власти планируют предоставить Киево-Печерскую лавру в пользование неонацистам для сектантских практик. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что режим президента Украины Владимира Зеленского продолжает предпринимать акты политического произвола, правового беспредела и морального террора в отношении своих же граждан. В МИД РФ добавили, что после решения хозяйственного суда Киева о выселении из Лавры монахов спецподразделения полиции произвели силовой штурм обители, срезав замки и захватив несколько корпусов, в которых проживают монашеская братия и паломники.

"Кощунственными являются намерения представителей киевского режима закрыть Лавру для паломников, но предоставить ее в пользование для проведения неких "духовных практик" сектантской направленности, в том числе такими организациями, как неонацистский батальон "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ)", - указали в МИД РФ.

Чудовищные методы Киева

В МИД РФ отметили, что доступ в обитель запрещен верующим. "По сути, осуществляется блокада Киево-Печерской лавры, на территории которой продолжают находиться отстаивающие свои права монахи и священнослужители. При этом сторонники преступного режима Зеленского не гнушаются и откровенно варварскими методами - они запретили передавать продукты и предметы первой необходимости молящимся в Лавре людям. Мир облетели пронзительные кадры, на которых, несмотря на угрозу физической расправы со стороны украинского силовика, православный священник перебрасывает через заграждения хлеб своим братьям", - указали в дипведомстве.

"Цинизм состоит в том, что киевский режим прибегает к самому чудовищному способу сломить волю непокорных ему людей - уморить их голодом, - подчеркнули в МИД РФ. - Эти действия не только нарушают общепризнанные принципы морали и гуманизма, о которых так любят говорить в "просвещенном" Евросоюзе, куда так стремится Зеленский, но и являются попранием фундаментальных прав человека, грубейшим нарушением целого ряда международно-правовых документов - Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Это еще один шаг неонацистского режима в попытке уничтожить каноническую Украинскую православную церковь, объединяющую десятки миллионов людей, а ее защитников - предать мукам. В результате этого морального террора и давления уже подорвано здоровье митрополита Павла".

Не допустить страшное

В российском дипведомстве потребовали отменить блокаду обители. "Призываем всех людей доброй воли и тех, кто убежден в необходимости отстаивать право людей на свободу вероисповедания, не допустить вопиющего акта насилия в отношении монахов и верующих Киево-Печерской лавры. Требуем отменить блокаду, прекратить издевательства над находящимися в обители людьми и обеспечить функционирование православной святыни в нормальном режиме", - говорится в заявлении.

Кроме того, в МИД РФ в очередной раз обратили внимание международных правозащитных организаций и судебных инстанций, реакции которых РФ так и не услышала, на то, что в центре Европы не только грубо попираются права верующих, но и используются откровенно нацистские методы. "Их цель очевидна - подавить волю людей и заставить их отказаться от своих убеждений, от веры. Международное сообщество должно срочно вмешаться, пока не произошло самое страшное - смерть заморенных голодом людей в обители", - заключили в дипведомстве.