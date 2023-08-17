В Псковской области списки "Яблока" сняли с выборов во все районные Собрания депутатов

По мнению авторов исков, их заверил недавно избранный председатель псковского отделения партии Артур Гайдук 16 июля, хотя в должность он вступил двумя днями позже

ПСКОВ, 17 августа. /ТАСС/. Районные суды в Псковской области сняли с выборов списки кандидатов от партии "Яблоко" во всех муниципальных округах региона, где в 2023 году проходят выборы в Собрания депутатов. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

"Сегодня Пыталовский районный суд принял решение о снятии с муниципальных выборов списка кандидатов от партии "Яблоко", выдвинувшихся ранее по Красногородскому району. В Невельском районе список кандидатов тоже не участвует в муниципальных выборах. Территориальная избирательная комиссия отказала представителям партии в заверении списка кандидатов. Это постановление было обжаловано представителями "Яблока", но апелляционный суд решение оставил без изменения. Таким образом, в восьми районах списки кандидатов от "Яблока" на выборах в Собрания муниципальных округов сняты с участия в выборах", - сказала собеседница агентства.

Накануне пресс-служба партии "Яблоко" распространила заявление. По ее данным, одна из претензий к партии заключается в том, что избранный председатель псковского "Яблока" Артур Гайдук не мог исполнять обязанности руководителя избирательного объединения до 18 июля, когда ФНС внесла сведения о нем в ЕГРЮЛ. По мнению авторов исков в отношении "Яблока", списки их кандидатов заверил недавно избранный председатель псковского отделения Артур Гайдук 16 июля, при этом в должность он вступил двумя днями позже.

Решения о снятии списков кандидатов приняли по итогам рассмотрения исков, поданных представителями трех региональных отделений партий: "Партии роста", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". 17 августа представители объединенной пресс-службы судов Псковской области сообщали ТАСС о том, что списки кандидатов сняты в Новоржевском, Опочецком, Печорском, Локнянском, Пыталовском и Стругокрасненском районах.

В сентябре 2023 года в Псковской области кроме выборов губернатора состоятся кампании по выборам главы Псковского района, а также выборы депутатов Собраний в Красногородском, Локнянском, Невельском, Новоржевском, Опочецком, Печорском, Пыталовском и Стругокрасненском муниципальных округах.