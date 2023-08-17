Правительство одобрило договор с Индонезией о взаимной выдаче преступников

Договор подписали 31 марта

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Правительство России одобрило договор о взаимной выдаче преступников с Республикой Индонезией. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту РФ для внесения на ратификацию в Государственную думу Федерального Собрания РФ договор между РФ и Республикой Индонезией о выдаче", - говорится в документе.

Договор был подписан 31 марта 2023 года в провинции Бали в ходе официального визита российской делегации во главе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко в Индонезию. Он регулирует вопросы экстрадиции преступников для привлечения к уголовной ответственности или приведения в исполнение приговора. Как отмечал тогда Чуйченко, договор станет существенным шагом в деле борьбы с трансграничной преступностью, защиты жертв преступлений и восстановлении справедливости и безопасности.