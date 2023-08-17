Постпредство РФ при ООН: кассетные боеприпасы не дают Украине преимуществ на поле боя

Первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский отметил, что Вашингтон "на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военными преступниками всех тех, кто применял этот тип боеприпасов

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Украина не получит особых преимуществ от применения кассетных боеприпасов на поле боя. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, Вашингтон "на протяжении десятилетий морализаторствовал и клеймил военными преступниками всех тех, кто применял этот тип боеприпасов". "Получается, в вашей же собственной логике [президент Украины Владимир] Зеленский и его подельники - военные преступники, а вы - его прямые пособники и сообщники, разделяющие всю полноту ответственности за его совершенные и будущие злодеяния", - отметил Полянский.

"Заверения властей США о том, что поставляемое ими на Украину кассетное оружие якобы не будет использовано в нарушение норм МГП (международное гуманитарное право - прим. ТАСС), - откровенная ложь", - отметил первый зампостпреда РФ при ООН. "При этом особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают", - заявил Полянский, отметив, что, "в отличие от США, позиция России в отношении кассетных боеприпасво последовательна и предполагает строгое соблюдение норм и требований МГП".