Постпредство РФ при ООН заявило о росте в мире понимания причин украинского кризиса

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский отметил, что все больше стран осознают, что поставки западного оружия киевскому режиму препятствуют поиску путей урегулирования конфликта

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Все большее число стран осознают истинные причины украинского кризиса. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Все больше наших международных партнеров осознают истинные причины украинского кризиса, а также то, что поставки западного оружия киевскому режиму препятствуют поиску путей его урегулирования и множат страдания простых украинцев", - сказал Полянский

По словам дипломата, "эта тенденция - прямой результат в том числе высвечивания нами данного сюжета в Совете Безопасности ООН". "Поэтому эту работу мы будем продолжать, нравится это западным пособникам киевского режима или нет", - заключил первый зампостпреда РФ при ООН.