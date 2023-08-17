Постпредство РФ: Киев замалчивает перед жителями Украины неудачи под Купянском

Как заявил первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, Киеву в боевых действиях не помогает даже западная боевая техника

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Киев замалчивает свои неудачи под Купянском, а контрнаступлению на юге не помогла даже западная боевая техника. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по поставкам западного оружия Украине.

"Российские военные тем временем достаточно успешно продвинулись в Харьковской области и готовятся освобождать Купянск, - сказал он. - Замалчивая перед населением подобную невыгодную для себя динамику, Киев тем не менее объявил о принудительной эвакуации из 37 населенных пунктов, включая сам Купянск. Это и немудрено - значительная часть местного населения испытывает симпатии к России и предпочла бы дождаться прихода российских войск".

Украинское же контрнаступление, указал Полянский, потерпело неудачу. "Вот уже в течение трех месяцев мы наблюдаем агонию киевского режима в контексте так называемого стратегического контрнаступления Украины, которое, по заявлениям западных пропагандистов, должно было принести им военную победу. На эти цели была брошена вся натовская военная машина, потрачены миллиарды из карманов западных налогоплательщиков, но в итоге, как гласит известная пословица, гора родила мышь", - отметил дипломат.

Полянский подчеркнул, что Киеву в боевых действиях не помогает даже западная боевая техника. "Единственный результат украинского "контрнаступа", который вынуждены признать даже на Западе, - это десятки тысяч убитых украинских солдат и сотни единиц уничтоженной дорогостоящей западной техники, которая, как смог убедиться весь мир, не только не уникальна и не неуязвима для российского оружия, но и во многих случаях уступает даже образцам советского производства пятидесятилетней давности", - добавил он.