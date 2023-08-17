Постпредство РФ заявило, что украинцы захотят привлечь к ответу архитекторов кризиса

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что украинский народ рано или поздно начнет задавать правильные вопросы

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Украинский народ рано или поздно начнет задавать правильные вопросы и захочет привлечь к ответственности истинных архитекторов нынешнего кризиса. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на созванном по российской инициативе в связи с поставками западных вооружений Киеву заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Провал своей агрессивной русофобской политики не может не осознавать и украинское руководство, - сказал дипломат. - Но у [президента] Владимира Зеленского, загнавшего свою страну в тупик, нет другого выхода, кроме как продолжать посещать иностранные саммиты и клянчить помощь".

"Поставки западных вооружений не приближают мир, как заявляют западные делегации. Единственное - они пока что удерживают на плаву режим Зеленского, - продолжил первый зампостпреда РФ. - Но как бы они ни старались, рано или поздно украинский народ, заплативший слишком высокую цену за продвижение западных геополитических интересов, начнет задавать правильные вопросы и захочет привлечь к ответственности истинных архитекторов нынешнего кризиса. Многие из них, как мы все прекрасно понимаем, представлены в этом зале и сегодня опять будут повторять свою неубедительную мантру про необходимость продолжения военной помощи Украине как жертве агрессии".

При этом Полянский отметил, что "число тех, кто в это еще верит, как показывают недавние международные контакты, становится все меньше и меньше".